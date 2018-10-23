Матиос озвучил количество изъятого за годы войны оружия

Матиос отметил, что каждый третий защитник Украины приехал домой с оружием / УНИАН

За четыре года боевых действий на Донбассе - с 2014 г по 2018 года - в Украине правоохранительные органы изъяли у граждан около 8,6 тысяч единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

Всего за отмеченный период было изъято около 400 единиц гладкоствольного, 4500 нарезного и 3700 единиц другого огнестрельного оружия, в эфире 112 Украина сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Кроме того, у украинцев изъяли 246 гранатометов и реактивных систем, 900 тысяч патронов, 9020 гранат, 212 мин, 1127 самодельных взрывных устройств и 15 тонн взрывчатых веществ.

За эти четыре года, отметил Матиос, в Украине зарегистрировали 12137 случаев преступлений с использованием нелегального оружия и напомнил, что за все четыре года официально на учет поставлено всего 250 единиц трофеев.

"Война есть война, кто-то потерял, у кого-то испортился автомат. Я знаю интенсивность боевых действий, и это оружие где-то осело", - сказал Матиос.

По его словам, "если не каждый второй, то каждый третий защитник Украины приехал с войны с оружием".

Напомним, ранее Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Украину стремительно наводняет оружие из нынешней зоны Операции Объединенных сил (ООС). По его данным, неучтенного оружия уже как минимум 400 тысяч единиц – и это не предел.