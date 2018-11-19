Перемоги в покупке турецких беспилотников нет - волонтер

Юрий Касьянов отмечает, что "Байракторы" в условиях Донбасса бесполезны / Открытые источники

Широко разрекламированная Министерством обороны Украины и журналистом Юрием Бутусовым покупка у Турции беспилотных летательных аппаратов "Байрактор" по сути бесполезна и является выбрасыванием денег на ветер, полагает волонтер Юрий Касьянов.

"Искренне жаль. Жалко денег, выброшенных на ветер, ведь это наши с вами деньги, которых так не хватает для укрепления армии. Жалко времени чиновников и военных, потраченных на подготовку сделки - ведь это время тоже оплачено из нашего с вами кармана. И даже пресловутое общественное мнение - жалко. Мнение, которое снова изнасиловали, заставивши поверить в очередную великую "победу"", - пишет Касьянов в своем Facebook.

По словам Касьянова, вся эта сделка выглядит очень глупо.

"Никакой победы нет. И в твоей статье, Юра, многое притянуто за уши. Во-первых, россияне уже сами делают лучшие беспилотники, чем старый лицензионный "Форпост". Во-вторых, никакого доступа к технологиям мы в результате этой сделки не получим - это продажа аппаратов, а не лицензий, как было в сделке россиян с израильтянами. В третьих, никто никогда не будет применять "Байракторы" на Донбассе. До выборов - просто не успеют, а после выборов - не посмеют, потому что они в небе Донбасса будут немедленно сбиты", - отмечает волонтер.

Касьянов отметил, что эти БПЛА не приспособлены для использования в условиях активного противодействия ПВО противника.

"Применять тихоходные, антипартизанские турецкие "ударные" беспилотники против российской армии и её сателлитов - это всё равно что с самыми лучшими ружьями для подводной охоты идти против современных танков. Это глупость. И за эту глупость, за эту предвыборную роскошь, которая подрывает обороноспособность Украины во время войны, кто-то обязательно ответит Когда придёт время.", - отметил волонтер.