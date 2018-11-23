В Мининформполитики объяснили участие крымского депутата Бальбека в форуме ООН

Крымский депутат похвастался в соцсети участием в форуме ООН / Фото: Facebook/Руслан Бальбек

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар подтвердила, что депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек принимает участие в форуме ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, который проходит 22-23 ноября в Женеве.

"Участие" заключалось в присутствии в зале, за табличкой России. Ни одного выступления не было. Представитель России брал слово, заявлений об участии "высоких" гостей "российского Крыма" тем более не делал. Руслан Бальбек не представлялся, так же, как и его никто не представлял", – сообщила она в Facebook.

По словам Джеппар, украинская сторона об участии Бальбека в форуме заранее не знала, поскольку список участников не был публично обнародован.

"Представительство Украины при ООН в Женеве уже утром сделает соответствующий демарш перед организаторами форума. Параллельно будут подключены Посольство Украины в Швейцарии для выяснения, на каком основании господину Бальбеку предоставлялась въездная виза в страну", - заявила чиновник Мининформполитики.

Как известно, об участии в форуме ООН депутат из Крыма Руслан Бальбек сообщил на своей странице в Facebook. Он опубликовал фотографии из зала заседаний, где находился в составе российской делегации.

Напомним, Швейцария ввела санкции в отношении так называемых депутатов Госдумы РФ, которые попали раньше в санкционные списки США и Евросоюза. Среди них есть и Руслан Бальбек.