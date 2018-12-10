Украинские военные угнали танк в Германии

10 декабря 2018, 11:29

Среди потерь украинцев - одна БМП.

скриншот из видео

Украинская 24-я механизированная бригада им. Короля Данила на военных учениях Combined Resolve XI в Германии "уничтожила" БТР и танк сил OPFOR.

Видео маневров доступно на YouTube-канале Генштаба ВСУ.

"В настоящее время механизированная рота 24 омбр находится в резерве командования бригады IRONEHORSE. Украинцы готовятся к ведению наступательного боя. Задача нашего подразделения - поддержать американский батальон во время штурма города", - сказано в сообшении.

Среди потерь украинцев - одна БМП.

В сентябре Золотоношский горрайонный суд Черкасской области взыскал 3,9 млн гривен с бывшего военнослужащего, который будучи нетрезвым, повредил самоходную артиллерийскую установку в зоне проведения АТО на Донбассе.

"Обвиняемый проходил военную службу в зоне проведения АТО в феврале 2015 года. Во время службы, находясь в состоянии алкогольного опьянения и самовольно управляя самоходной огневой установкой, он столкнулся с лесным массивом, в результате чего были повреждены ее механизмы", - сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального гарнизона.

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танк Украина Германия ВСУ БМП военные учения
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