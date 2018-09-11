С АТОшника, по пьяни разбившего "самоходку", взыскали 4 миллиона гривен

САУ "Богдана" 2 / СНБО Украины

Золотоношский горрайонный суд Черкасской области взыскал 3,9 млн гривен с бывшего военнослужащего, который будучи нетрезвым, повредил самоходную артиллерийскую установку в зоне проведения АТО на Донбассе.

"Обвиняемый проходил военную службу в зоне проведения АТО в феврале 2015 года. Во время службы, находясь в состоянии алкогольного опьянения и самовольно управляя самоходной огневой установкой, он столкнулся с лесным массивом, в результате чего были повреждены ее механизмы", - сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Центрального гарнизона.

Ранее сообщалось, что в городе Соледар Донецкой области военнослужащий одной из частей ВСУ застрелил сослуживца из автомата.