Голодающей Савченко пошли на уступки

Надежда Савченко / comments.ua

Нардеп Надежда Савченко заявила, что в четверг, 13 декабря, прекратит объявленную ранее сухую голодовку, поскольку ей пошли на уступки.

Как сообщает Украинская правда, такое заявление Савченко сделала в Шевченковском суде Киева.

Решение прекратить голодовку депутат приняла после того, как ей пошли на уступки, позволив подать электронную декларацию.

"Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел мне навстречу - решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк... На восьмой день я начинаю пить и выходить из голодовки", - сказала Савченко.

5 декабря Надежда Савченко, которую обвиняют в государственной измене, объявила сухую голодовку "до момента обеспечения ей прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства".

"Следователи СБУ (У) шантажируют и давят на народного депутата Надежду Савченко, требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатов, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины", - сообщила пресс-служба депутата.