Российский след: названа причина отмены конкурса по продаже Центрэнерго

Центрэнерго

Конкурс по продаже пакета акций ОАО Центрэнерго, запланированный на 13 декабря, отменен из-за того, что одним из претендентов является собственник бизнеса в России.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров в Facebook.

"Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО Центрэнерго 13 декабря не состоится", - написал он.

По словам главы Фонда госимущества, документация, поданная обоими претендентами, не соответствует требованиям законодательства.

Ранее об отмене конкурса по продаже Центрэнерго сообщил эксперт по энергетике Андрей Герус.

"Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации "Центрэнерго". Четыре года подготовки к приватизации можно считать завершенными. Да и наивно было полагать, что имитация реформ может дать результаты такие, как будто бы настоящие реформы проходят. Поэтому, этот период "реформ", как и предыдущий, в части приватизации запомнится продажей пакетов акций энергетических компаний господину Ахметову. На что-то более амбициозное наши руководители оказались не способны", - считает Герус.