Дом предстоятеля: СМИ показали коттедж митрополита Епифания под Киевом

Дом предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания расположен вселе Святопетровское (Киево-Святошинский район, Киевской области).

Дом Епифания представляет собой двухэтажный коттедж ярко-желтого цвета. Территория обнесена невысоким забором. Внутри двора, помимо основного дома, есть еще несколько построек, типа гостевого домика и хозяйственного помещения, пишет издание Страна и публикует соответствующие фото.

Кроме того, согласно выписке из реестра недвижимого имущества, площадь дома - 206 квадратных метров. Тут же у Епифания есть два участка - 0,9 и 0,7 гектара для приусадебного хозяйства. На сегодня недвижимость в этом месте продается от 500 долларов за квадратный метр. Таким образом, дом Думенко может стоить минимум 100 тысяч долларов.

По данным официальной биографии, митрополит Епифаний владеет несколькими земельными участками в родном селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области - дом и приусадебный участок достался ему по решению суда, очевидно, в связи с получением в наследство. Кроме того, участком площадью в 1,4 гектара он обзавелся в марте этого года.

Также в селе Старая Жадова Думенко владеет пастбищем на 0,3 гектара и практически такого же размера покосом. Эти участки были ему переданы безвозмездно в конце осени 2016 года решением местного сельсовета.

Напомним, накануне митрополит Епифаний провел первую литургию Единой православной церкви.