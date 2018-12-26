В Украине обесточены более 400 населенных пунктов

В Украине были обесточены более 470 населенных пунктов / gde-fon.com

В десяти областях Украины из-за ухудшения погоды (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) были обесточены 479 населенных пунктов.

Жители сотен населенных пунктов остались без электричества вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач, говорится на сайте ГСЧС.

По данным ведомства, бригады облэнерго уже занимаются восстановлением электроснабжения.

Также спасатели уточнили, что в Днепропетровской области обесточены 172 населенных пункта, в Полтавской — 119, в Кировоградской — 68, в Луганской — 47, в Харьковской — 33, в Черкасской — 12, в Сумской и Донецкой — по 9, в Черниговской — 8, а в Николаевской — 2. Ранее сообщалось, что в Украину пришли сильный снег и метели, погоду на территории страны 24 декабря и 25 числа формировал новый циклон. В ночь на 25 декабря из-за усложнения погоды (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в восьми областях были обесточены 128 населенных пунктов.