Украинский пранкер жестко поглумился над жителями Магнитогорска

Евгений Вольнов

Украинский пранкер Евгений Вольнов (Никита Кувиков) поглумился над трагедией в Магнитогорске, где накануне в результате взрыва бытового газа погибли 39 человек.

Вольнов вел трансляцию розыгрыша на YouTube, однако на момент написания заметки оно было удалено.

Так, Вольнов звонил жителям Магнитогорска под видом сотрудника МЧС и запугивал их "новыми взрывами". Во время эфира пранкер собирал денежные пожертвования от зрителей, а после появления в СМИ первых публикаций о себе назвал российских журналистов "животными".

В марте 2018 года Вольнов распространял фейк о "трехстах погибших" при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" (в действительности трагедия унесла жизни 60 человек. - Прим.).

Напомним, взрыв в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за этим обрушение одного из подъездов произошло утром 31 декабря. Спасательная операция длилась несколько дней и закончилась к утру пятницы, 4 января.

По основной версии, причиной взрыва стал бытовой газ. Погибли 39 человек.