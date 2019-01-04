В Сеть выложили список погибших в обрушении подъезда в Магнитогорске

Список погибших 31 декабря при обрушении подъезда составили сотрудники мэрии Магнитогорска.
На официальном интернет-портале мэрии российского города Магнитогорск в пятницу, 4 января, был опубликован перечень имен и фамилий людей, погибших в результате недавнего обрушения подъезда 10-этажного жилого дома, вызванного взрывом газа.
"В трагедии, случившейся 31 декабря, погибли 39 человек", — говорится в тексте.
Сообщается, что в результате трагического инцидента из жизни ушли:
1) Кремлев Андрей;
2) Кремлева Елена;
3) Кремлев Денис;
4) Кремлев Дмитрий;
5) Игнатьев Александр;
6) Игнатьева Марина;
7) Антилов Виктор;
8) Антилова Ульяна;
9) Антилова Татьяна;
10) Дружкина Раиса;
11) Цупина Таисия;
12) Плюхина Светлана;
13) Воронцов Виктор;
14) Овчинникова Галина;
15) Сагадатов Ильмир;
16) Антропова Клавдия;
17) Крамаренко Милана;
18) Топко Татьяна;
19) Анисимова Ольга;
20) Крамаренко Анастасия;
21) Крамаренко Игорь;
22) Тинибаев Даниил;
23) Тинибаева Нелля;
24) Снетков Михаил;
25) Анашкевич Владимир;
26) Анашкевич Нина;
27) Исоева Раджабмо;
28) Ульфатов Ахмат;
29) Ульфатова Фотима;
30) Ульфатов Мухамад;
31) Веряскина Ксения;
32) Веряскина Тамара;
33) Синебрюхов Андрей;
34) Кутепов Сергей;
35) Кызымбаева Татьяна;
36) Скворцова Ольга;
37) Баталова Ольга;
38) Лепкова Мария;
39) Шубина Мария.
Напомним, ранее в Сеть выложили видео момента взрыва в жилом доме Магнитогорска.