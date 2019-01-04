В Сеть выложили список погибших в обрушении подъезда в Магнитогорске

обрушение подъезда в Магнитогорске / 74.mchs.gov.ru

На официальном интернет-портале мэрии российского города Магнитогорск в пятницу, 4 января, был опубликован перечень имен и фамилий людей, погибших в результате недавнего обрушения подъезда 10-этажного жилого дома, вызванного взрывом газа.

"В трагедии, случившейся 31 декабря, погибли 39 человек", — говорится в тексте.

Сообщается, что в результате трагического инцидента из жизни ушли:

1) Кремлев Андрей;

2) Кремлева Елена;

3) Кремлев Денис;

4) Кремлев Дмитрий;

5) Игнатьев Александр;

6) Игнатьева Марина;

7) Антилов Виктор;

8) Антилова Ульяна;

9) Антилова Татьяна;

10) Дружкина Раиса;

11) Цупина Таисия;

12) Плюхина Светлана;

13) Воронцов Виктор;

14) Овчинникова Галина;

15) Сагадатов Ильмир;

16) Антропова Клавдия;

17) Крамаренко Милана;

18) Топко Татьяна;

19) Анисимова Ольга;

20) Крамаренко Анастасия;

21) Крамаренко Игорь;

22) Тинибаев Даниил;

23) Тинибаева Нелля;

24) Снетков Михаил;

25) Анашкевич Владимир;

26) Анашкевич Нина;

27) Исоева Раджабмо;

28) Ульфатов Ахмат;

29) Ульфатова Фотима;

30) Ульфатов Мухамад;

31) Веряскина Ксения;

32) Веряскина Тамара;

33) Синебрюхов Андрей;

34) Кутепов Сергей;

35) Кызымбаева Татьяна;

36) Скворцова Ольга;

37) Баталова Ольга;

38) Лепкова Мария;

39) Шубина Мария.

Напомним, ранее в Сеть выложили видео момента взрыва в жилом доме Магнитогорска.