В сеть выложили видео момента взрыва в жилом доме Магнитогорска / verstov.info

Видео с моментом взрыва в одном из жилых многоэтажных домов Магнитогорска Челябинской области РФ попало в интернет.

СМИ уточнили, что видео засняла камера на складе, который находится на первом этаже пострадавшего дома.

Ролик длится всего несколько секунд. Одна на нем видно, что камера успела запечатлеть момент взрыва: начинается тряска, а затем видна яркая вспышка.

Судя по таймеру камеры время взрыва 06:02 (05:02 по киевскому времени).

Как сообщалось, после обрушения подъезда в Магнитогорске за помощью медиков обратились 12 человек, четверо пострадавших госпитализированы, среди них один ребенок.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем Telegram-канале написал, что из-за инцидента в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В свою очередь Telegram-канал Расстрига сообщил, что губернатора забанил Роскомнадзор: "Парадокс русской жизни: челябинский губер с высочайшей оперативностью постит в тг новости о трагедии в Магнитогорске. В это же время его банит Роскомнадзор. Блеск идиотизма, Россия, 21-ый век".