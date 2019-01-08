"Путь украинской улитки": историк объяснил, почему в Украине не будет третьего Майдана

Украина

Ситуация в Украине после выборов в 2019 году не изменится, потому что на сегодняшний день для этого нет никаких предпосылок.

Такое мнение высказал историк, публицист, профессор Украинского Католического университета, член Несторовской группы Ярослав Грицак в своей статье "У революции нет конца" для журнала Новое время.

"Экономика будет неспешно расти. Что само по себе достижение, если учесть, в каких условиях сейчас Украина. Но это вряд ли сделает нас счастливыми. Макропоказатели на хлеб не намажешь. Поэтому мы продолжим жаловаться на власть", - прогнозирует Грицак.

По его прогнозам, третьего Майдана в стране не произойдет.

"Просто потому, что Майдан предполагает сплетение большого страха и большой надежды. А у нас нет сейчас ни того, ни другого. И неоткуда взяться. Да, страстей всегда готов добавить Путин, но это не революционные опасения", - считает он.

Историк сравнивает ситуацию в современной Украине со "сценарием улитки".

"Многие наивно верят, что улитка когда‑нибудь вползет в богатство. Но, как показывает история, в богатство можно только вскочить. И шансы на такой прыжок появляются лишь во времена войн или революций, когда открывается окно возможностей. У Украины их было три: период распада СССР и два Майдана. Ни одним мы не воспользовались", - пишет Грицак.

По его словам, стране "не попала в постреволюционный рай, но ей далеко до ада": "Она крепко застряла в постреволюционном чистилище. И надолго - пока не проведет реформы".

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний.

"Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.