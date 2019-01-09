Украина и США могут заставить заплатить Путина за агрессию - Atlantic Council

9 января 2019, 13:12

Вашингтон может предоставить Киеву радары, ракеты и катера для сдерживания России в Азовском море.

Арестованый украинский корабль на причале / Reuters

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что Белый дом должен активней помогать Киеву, в том числе - вооружениями.

По его мнению, такой шаг заставит президента России Владимира Путина заплатить высокую цену за агрессию в Азовском море.

"Шесть недель назад Россия атаковала Украину в Керченском проливе. В ответ президент США Дональд Трамп отказался встречаться на высшем уровне с российским президентом Владимиром Путиным. Другие правительства осудили действия Кремля. Но потом все затихло, а прямо сейчас слабая реакция Запада означает, что Путин получил тактическое преимущество, которое весьма вероятно Москва сможет использовать для эскалации в будущем", - пишет Хербст.

По словам посла, самым умным выбором для США будет заставить Путина заплатить тяжелую цену за агрессию в Украину.

"Этого можно достигнуть очень малой ценой для нас: санкциями против российских лидеров и экономики, а также вооружение для Украины. Мы должны предоставить минимум 6, максимум 12 катеров Mark V PT. Они должны быть оснащены минимум 50-ю, максимум сотней ракет Hellfire. США также должны предоставить не менее 100 противокорабельных ракет Harpoon. Катера Mark V PT могут быть транспортированы воздушным путем в Мариуполь и Бердянск", - отмечает дипломат.

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У Mark V PT есть торпеды, и США могут сделать эти катера куда более грозными для российского флота, обеспечив их ракетами Hellfire, напоминает Хербст.

"Кроме того, США могут предоставить Киеву радары для слежения за российскими судами. США не в состоянии компенсировать морское превосходство Кремля в Азовском море, так же как и преимущество в переговорах относительно войны на Донбассе. Но США могут предоставить Украине инструменты для ответа Москве в Азовском море", - резюмирует дипломат.

Как сообщалось ранее, в Черное море приплыл боевой корабль россйского Северного флота.

В то же время командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко в новогоднем обращении отметил, что Украина намерена наращивать в ответ на действия РФ группировки на Азове.

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иносми Atlantic Council Джон Хербст
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