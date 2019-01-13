Украинец получил обморожение при попытке бегства в Россию

Украинец пытался избежать уголовного наказания посредством бегства в Россию / Фото: Госпогранслужба

На российско-украинской границе был задержан гражданин Украины, который намеревался нелегально попасть на территорию России.

"Накануне военнослужащие Харьковского отряда непосредственно рядом с границей России при попытке его незаконного пересечения обнаружили человека без документов. Мужчина уже имел признаки обморожения конечностей. Пограничный наряд предоставил гражданину первичную медицинскую помощь и доставил в отдел "Волчанск" – сообщает пресс- служба Госпогранслужбы.

Пограничники выяснили, что 30-летний мужчина был осужден за незаконное производство и сбыт наркотических веществ и в Киеве сбежал из-под домашнего ареста. Задержанный признался, что планировал пересечь границу и попасть в Россию, чтобы избежать уголовного наказания. Однако в процессе бегства заблудился и получил обморожение.

"Сейчас наш соотечественник находится под охраной в Волчанской районной больнице. Относительно гражданина составлены протоколы об административном правонарушении, а его дальнейшую судьбу решит суд", - добавили пограничники.

Напомним, на пропускном пункте в Дорогуске сотрудники погранслужбы Польши задержали гражданина Украины, который пытался переправить через границу артиллерийскую систему.