Задержан подозреваемый в поджоге на территории Киево-Печерской лавры

Задержан подозреваемый в поджоге Киево-Печерской лавры / Фейсбук А.Крищенко

Подозреваемым в поджоге здания на территории историко-культурного заповедника "Киево-Печерская лавра" оказался мужчина без определенного места жительства.

Как сообщил начальник киевской милиции Андрей Крищенко на своей странице в Facebook. Полицейские задержали 24-летнего подозреваемого.

"Поджог здания на территории Киево-Печерской лавры: подозреваемого задержали. Это - 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании", - рассказал Крищенко.

По его словам, на месте пожара не установлено повреждений каких-либо церковных ценностей.

"Установлено, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 194 УК. За поджог ему грозит до десяти лет лишения свободы", - добавил Крищенко.

Напомним, в понедельник, 14 января, в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар.

Позже стало известно о том, что загоревшееся на территории Киево-Печерской лавры здание частично обрушилось.

Ранее в полиции не исключили причастность представителей Киево-Печерской лавры к пожару.