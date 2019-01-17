Суд принял решение по подозреваемому в поджоге Киево-Печерской лавре

Пожар на территории Киево-Печерской лавры

Печерский районный суд Киева взял стражу подозреваемого в поджоге здания Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Как сообщает УНН, в качестве альтернативы суд определил залог в размере 153 тыс. грн (около $5,5 тыс.).

Напомним, 14 января, в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Позже стало известно о том, что загоревшееся на территории Киево-Печерской лавры здание частично обрушилось. Полиция возбудила уголовное дело о поджоге.

15 января правоохранители задержали подозреваемого - им оказался 24-летний мужчина без определенного места жительства.