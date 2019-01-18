Социолог спрогнозировал действия России после томоса

18 января 2019, 00:59

Эксперт полагает, что смириться с автокефалией ПЦУ могут только рядовые жители РФ.

томос
Социолог не сомневается, что реакция России на томос еще впереди / Фото: president.gov.ua

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман высказал мнение, что российская власть не способна смириться с независимостью украинской церкви.

Спокойно отреагировать на получение Украиной томоса способны только простые россияне, которые не привыкли высказывать протест и зависимы от пропаганды. Такое мнение эксперт высказал во время чата в Главреде.

"А вот что касается путинской верхушки, Кремля, банды, куда входит и некто Гундяев, называющий себя патриархом, то эта банда, конечно же, не смирится. У них абсолютно бандитская психология. Они борются за территорию, которую у них "отжали". Представьте себе банду, у которой отжали район, который она контролировала, где она продавала наркотики. Конечно же, она никогда с этим не смирится и будет всячески пытаться вернуть контроль над этой территорией", - сказал социолог.

По словам Эйдмана, российская власть сейчас выжидает, но в будущем может прибегнуть к серьезным провокациям, чтобы отомстить Украине за отделение церкви.

"Поэтому я предполагаю, что эта банда с Гундяевым во главе будет прибегать к разным мерам и провокациям, может быть, даже насилию. Пока что они выжидают. Но если у них начнут забирать храмы и церковное имущество, они перейдут к серьезным действиям", - подытожил аналитик.

Напомним, во время чата в Главреде Эйдман высказал свою точку зрения касательно того, возможно ли возобновление дружеских отношений между Россией и Украиной – или вражда между народами затянется на поколения.

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Россия церковь реакция Игорь Эйдман чат Главреда Томос УПЦ
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