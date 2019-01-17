"Кремль надеется взять Украину тепленькой": эксперт оценил перспективы широкомасштабной войны с Россией

17 января 2019, 17:52

Высока вероятность того, что РФ попытается проложить сухопутный коридор из аннексированного Крыма к российским территориям.

Крым, Донбасс, война
Эксперт оценил перспективы широкомасштабной войны с Россией

Во время чата на Главреде социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман прокомментировал перспективы разрешения конфликта между Россией и Украиной.

"Начну с того, что нет "российско-украинского конфликта". Когда началась Вторая мировая война, не было "германо-польского конфликта", а было нападение Германии на Польшу. Так и сейчас нет "российско-украинского конфликта" – есть нападение путинской России на Украину", – подчеркнул эксперт.

Он уверен, что никакого продвижения на пути к разрешению проблемы за 2018 год не было и при Путине не будет.

"Путин Украину не отпустит. Для него это идея фикс – покорить Украину, поставить в ней у власти своих марионеток. И он всеми средствами будет пытаться реализовать эту идею фикс, пока он у власти", – пояснил социолог.

Читайте также"Всему виной полуфашистский режим в РФ": социолог рассказал, когда помирятся Украина и РоссияПо его словам, "Кремль надеется взять Украину тепленькой – на выборах, получив такого украинского президента, который бы его устроил".

"А если сейчас начнутся активные военные действия, вряд ли это будет возможным, потому что это приведет к отмене президентских выборов и краху кремлевских надежд привести к власти какого-то удобного для себя кандидата. Да и к широкомасштабной войне против Украины или к ее захвату Путин не готов", – отметил Эйдман.

И добавил: "А вот локальная война, например, попытка проложить сухопутный коридор из Крыма в Россию, вполне возможна. Но – не сейчас. Потому что это тоже приведет к отмене выборов".

Напомним, Порошенко рассказал, когда вернет Донбасс и Крым. Президент Украины связал томос с возвращением оккупированных территорий.

Ранее социолог объяснил, почему Путин категорически не хочет разговаривать с Порошенко. Порошенко российскому лидеру очень неудобен, считает эксперт.

Как сообщалось, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде спрогнозировал, как сложатся отношения Киева и Москвы после президентских выборов в Украине.

Читайте также"Деньги на Донбасс": посольство Украины в Мексике обвинили в вымогательствеНапомним, эксперт предупредил о возможном серьезном обострении на Донбассе. Если это случится, то уже в ближайшее время. 

А российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе недоразумением. По его словам, "это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать". 

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, когда Россия вернет разрушенный Донбасс. По его словам, вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе.

Кроме того, астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Россия Украина Игорь Эйдман война в Украине
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