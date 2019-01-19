"Мечта Путина": генерал назвал новую цель пропаганды России

Новая цель пропаганды РФ — построить мечту Владимира Путина, сообщил генерал / Reuters

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко считает, что конечной целью работы пропаганды России уже не является создание "русского мира".

Теперь цель пропаганды РФ — построить мечту президента страны Владимира Путина — "Путинский Советский Союз", рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, российские пропагандисты готовят почву для реализации своих планов.

"В данном случае, по Украине, чтобы политически пристегнуть ее к российской политике... конечной целью работы российской пропаганды уже не является создание "русского мира", который так и не состоялся", — отметил он.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.