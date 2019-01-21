"Обязательно развалится": Глава "ОУН" призвал украинцев к войне с Россией

Николай Коханивский / УНИАН

Глава "Организации украинских националистов", ветеран АТО Николай Коханивский высказался о том, что Украине стоит начать широкомасштабную войну с Россией.

"Мы располагаем артиллерией, опытными солдатами, которые хотят воевать, которых сегодня выдавливают из войска. Также у нас есть воздушный флот, танки, пушки. Сейчас мы можем воевать с Россией. Когда Россия начнет наступать, а она рано или поздно перейдет, если мы будем молчать, она почувствует, когда мы будем максимально политически слабы, она нанесет удар. Это вопрос времени, потому нам нужно бить первыми", —заявил он в эфире украинского ТВ.

По мнению Коханивского, война РФ с Украиной продолжается уже триста лет, и, в конце концов, Россия всенепременно развалится.

"Украина может остановить Россию, и Россия обязательно развалится, получив военное поражение в войне с нами. А это возможно, если мы действительно возьмемся за войну, а не за какой-то Минский формат или еще какие-то переговоры, которые нам навязывают. Нам нужно с ними воевать", — подчеркнул Коханивский.

Напомним, ранее политтехнолог рассказал, после чего может начаться война Украины с Россией. Затем в РФ оценили вероятность войны с Украиной после запуска "Северного потока-2".