"Обязательно развалится": Глава "ОУН" призвал украинцев к войне с Россией

По мнению Николая Коханивского, корни военного конфликта Украины и России скрыты в глубине веков.
Глава "Организации украинских националистов", ветеран АТО Николай Коханивский высказался о том, что Украине стоит начать широкомасштабную войну с Россией.
"Мы располагаем артиллерией, опытными солдатами, которые хотят воевать, которых сегодня выдавливают из войска. Также у нас есть воздушный флот, танки, пушки. Сейчас мы можем воевать с Россией. Когда Россия начнет наступать, а она рано или поздно перейдет, если мы будем молчать, она почувствует, когда мы будем максимально политически слабы, она нанесет удар. Это вопрос времени, потому нам нужно бить первыми", —заявил он в эфире украинского ТВ.
По мнению Коханивского, война РФ с Украиной продолжается уже триста лет, и, в конце концов, Россия всенепременно развалится.
"Украина может остановить Россию, и Россия обязательно развалится, получив военное поражение в войне с нами. А это возможно, если мы действительно возьмемся за войну, а не за какой-то Минский формат или еще какие-то переговоры, которые нам навязывают. Нам нужно с ними воевать", — подчеркнул Коханивский.
Напомним, ранее политтехнолог рассказал, после чего может начаться война Украины с Россией. Затем в РФ оценили вероятность войны с Украиной после запуска "Северного потока-2".