Нардеп предложил отобрать Кавказ и Кубань у России силой

Андрей Билецкий / Главред

У Украине не остается другого выхода, кроме как возвращать силовыми методами Кубань и Кавказ - потому что на этих территориях достаточно высокий уровень украинского самосознания.

С таким заявлением выступил нардеп Андрей Билецкий в украинском телеэфире.

По мнению народного избранника, Украине нужен необходим успешный и эффективный национальный проект, который сможет взбудоражить историческую память и исторический интерес.

Кроме того, Билецкий полагает, что люди, проживающие на Кавказе и Кубани ничуть не заинтересованы в возвращении в состав Украины, поэтому и придется прибегнуть к силовым методам.

Напомним, ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил, может ли Украина претендовать на Кубань.