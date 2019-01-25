"Спортивная травма" Януковича: адвокат рассказал о состоянии беглеца

Виктор Янукович после "спортивной травмы" идет на поправку, сообщил его адвокат / Reuters

Бывший беглый президент Виктор Янукович после спортивной травмы около недели назад проходил реабилитацию в одной из клиник столицы РФ Москвы.

Экс-президент идет на поправку, чувствует себя нормально, рассказал его адвокат Виталий Сердюк в эфире Громадського.

По словам защитника, Янукович утверждал, что "спорт не покинет".

"Во время нашей последней встречи около недели назад он находился в одной из московских клиник, проходил реабилитацию после проведенной операции после спортивной травмы...", — отметил собеседник.

Ранее СМИ писали, что 16 ноября Виктор Янукович попал в реанимацию Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифосовского в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

Позже адвокат беглеца Александр Горшинский сообщил, что его подзащитный получил достаточно тяжелую спортивную травму, не может двигаться и не сможет выступить в режиме видеоконференции на заседании украинского суда по делу о госизмене.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.