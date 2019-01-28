Экс-вице-премьер РФ сказал, от чего зависит свобода Украины от российского руководства

Свобода Украины от российского руководства зависит от украинского народа, полагает экс-вице-премьер РФ / "Фокус"

Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох заявил, что то, отпустит ли руководство РФ Украину в свободное плавание, зависит от украинского народа.

Настоящую свободу никогда не дают даром, рассказал экс-чиновник в интервью Обозревателю.

По его словам, свободу всегда берут, чаще всего, в жестокой борьбе, в том числе — в борьбе с самим собой.

"Помните у Чехова (писатель Антон Чехов — Ред.): "…я всю жизнь по капле выдавливал из себя раба…"? Поэтому от вас зависит, захотите вы быть свободными или нет. А если свобода достается даром — ее невысоко ценят. И пример тому, прежде всего, сама Россия", — отметил собеседник.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.