"Разрушен образ народного царя". Экс-вице-премьер РФ прокомментировал резкое падение рейтинга Путина

Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох считает, что нынешнее резкое падение рейтинга президента страны Владимира Путина является свидетельством какого-то нового этапа в отношениях народа и власти.

В РФ повышение пенсионного возраста для "черного" люда при сохранении в неприкосновенности всех привилегий для "благородного" сословия полностью разрушило тот образ "народного царя", который Путин лепил все 18 лет своего "правления", написал экс-чиновник в Facebook.

"Люди увидели путинские приоритеты: футбол (в России проходит Чемпионат мира-2018 — Ред.), а не обсуждение судьбы десятков миллионов пенсионеров. И образ труженика денно и нощно думающего о простом человеке развалился, как карточный домик...", — отметил он.

По словам Коха, стало видно, что российский лидер банально трусит и прячется за спину премьера Дмитрия Медведева. "А народ таких вещей не прощает. Особенно в отношении тех, кто всю свою политическую карьеру построил на безудержном мачизме", — подчеркнул экс-вице-премьер.

Ранее в российском Фонде "Общественное мнение" сообщали, что в РФ с 10 по 17 июня рейтинг Владимира Путина снизился на 8% (с 62% до 54%). По данным организации, рейтинг президента находился на самом низком уровне с 2013 года (в 2014-м началась агрессия России в отношении Украины).