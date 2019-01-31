В МИД рассказали, сколько в России сейчас "официальных" украинцев

Иллюстративное фото / Знамя индустрии

По состоянию на конец декабря 2018-го на консульском учете в дипучреждениях в России были зарегистрированы 29148 украинцев.

Соответствующую статистику в четверг, 31 января, опубликовали представители Департамента консульской службы МИД Украины.

Всего, по данным дипломатов, на консульском учете в иностранных дипломатических учреждениях Украины значатся 438099 человек: в Германии – 102555 человек, в США – 54999, в Польше – 31553.

Напомним, ранее Климкин объяснил, почему так много украинцев по-прежнему работают в России.