Генерал озвучил конечную цель ООС на Донбассе

Конечная цель ООС — прекращение агрессии России и освобождение захваченной части Донбасса, сообщил генерал / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что конечная цель операции Объединенных сил на Донбассе — прекращение агрессии России в отношении нашей страны и освобождение захваченной территории.

На востоке украинского государства бойцы ВСУ отвечают на каждый обстрел противника, рассказал генерал в интервью Голосу Украины.

По словам собеседника, каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору.

"…Конечной целью ООС является прекращение российской агрессии против Украины и освобождение всей временно оккупированной Российской Федерацией территории, и мы ее достигнем", — заявил генерал.

Напомним, в конце декабря 2018 года Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.

Справка. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию. В апреле 2014 года на Донбассе стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась ООС.