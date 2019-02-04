В Госпогранслужбе похвастались постройкой вышек для наблюдения на Азове

Украина планирует усилить охрану побережья Азова / korabli.eu

Для контроля за надводной обстановкой на побережье Азовского моря построено пять наблюдательных вышек, заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

"Еще один важный элемент - система контроля за надводной обстановкой. Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять вышек, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы", - заявил он в интервью 5 каналу.

Он также сообщил, что ГПСУ ведет переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей.

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"Наша задача - создать в Азовском и Черном морях мощные и мобильные группировки пограничных кораблей и катеров, которые могли бы оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта. Поэтому стараемся изыскивать возможности для реализации этих амбициозных задач. При содействии МВД уже ведутся переговоры с французскими партнерами о закупке 22 современных патрульных кораблей", - сказал он.

Цигикал утверждает, что в случае, если все вопросы по этому соглашению будут успешно решены, это даст Украине возможность полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную ее защиту.

Напомним, ранее стала известна сумма убытков Украины от блокады РФ Азовского моря.