"Увольнение вывески ни на что не повлияет": соцсети об отстранении Ульяны Супрун

5 февраля 2019, 20:35

В сети обсуждают главную новость дня - решение суда по отстранению главы Минздрава.

Порошенко, Супрун, Минздрав
Супрун получила поддержку от Порошенко / Официальный сайт Президента Украины

Во вторник, 5 февраля, окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности.

В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что отстраненная от исполнения обязанностей Супрун имеет его "полную поддержку".

Отстранение министра вызвало широкий резонанс в сети.

Блогер Денис Гороховский считает, что весь конфликт Супрун и Мосийчука умещается в мем про жабу и гадюку: 

"Конечно же, Супрун топят люди, которых она отодвинула от фармпотоков, то есть не очень хорошие люди. При этом это никак не делает хорошей Супрун. Ей в аду тоже место уже прогревается. Но ведь ирония в другом: суд принял обоснованное решение, основываясь то ли на прое*е власти, то ли на ее же пох*изме. В любом случае, нашли дыру и в эту дыру вые*али.

Но вот смотрю на нашу грантово-либеральную общественность, которая негодует в едином порыве. И пофиг им на закон и решение суда. В их картине мира решения суда бывают "правильными" и "неправильными", а не законными и незаконными. То есть, когда суд отпускает убийцу за которого вписались активисты - это правильное решение, пусть и незаконное. А вот когда суд поступает как сегодня, то это повод начать травить судью"

Журналист Вячеслав Чечило считает, что отстранение Супрун никак не связано с ликвидацией её командой остатков советской медицины, введением платных услуг, гражданством, кризисами с закупкой лекарств, вакцин, эпидемией кори и всеми остальными кризисами.

"Супрун отстранили потому, что она перешла дорогу тем, кого в простонародье принято называть "медицинской мафией". Людям, пилившим государственные миллиарды, выделяемые на сферу охраны здоровья. То ли по незнанию, то ли по какой другой причине Супрун перенаправила денежные потоки, поломала работавшие десятилетиями схемы, в результате люди очень обиделись, заплатили Мосийчуку, тот порешал в суде. Все, больше ничего здесь нет. За кого в этом междусобойчике стоит быть нам, противникам новой честной власти? За кого болеть – за импортную даму с косой или за отечественное ворье? А без разницы за кого. Все равно медицина продолжит деградировать, а лечиться мы будем за свой счет", - считает журналист.

Экономист Сергей Фурса убежден, что ситуация с Уляной Супрун превратилась в ценностный водороздел, по коотрому можно проверять "своих" и "чужих".

"Поддержка или не поддержка публичными людьми Уляны - это тоже показатель. Разделяют ли эти люди ценности Майдана (или хотя бы прикидываются) или олицетворяют собой реванш. Представляют они прошлое или будущее. И это тест для каждого кандидата в президенты. Мой личный тест. Ценностный. Представляет ли кандидат будущее или прошлое. И не важно, молодое ли у него лицо. Главное, какие ценности у него в сердце.

Сегодня я могу сказать точно. Я не знаю, за кого я проголосую на этих выборах. Но я точно знаю, что я никогда не проголосую за кандидата, который сейчас не поддерживает Супрун", - резюмирует Фурса.

Артур Нискубин считает, что увольнение Супрун ничего не изменит, так ее имя - просто вывеска для людей, стоящих за главой Минздрава.

"Поддерживал, а затем слишком многое узнал о том, что творится в медицине. Эклезиаст писал,что многие знания умножают печали и был прав и поэтому я больше ее не поддерживаю - точно так же, как это было с Порошенко.

Увольнение Супрун ни на что не повлияет, так как Уляна Супрун, к моему глубокому сожалению, просто вывеска для людей беспринципных, жадных и безжалостных.Нам нужно в марте сделать выбор и перезагрузить власть, а затем осенью сменить правительство на парламентских выборах. Наша страна больше не может себе позволить этих гибридных реформаторов"

Дипломат Олег Волошин отмечает, что долгое сохранение в системе Супрун - яркая демонстрация внешнего управления Украиной со стороны групп либеральной глобалистской элиты.

"Как раз той элиты, которая самого Трампа ненавидит больше, чем даже Путина. Вторым доказательством служит группа возмущённых увольнением этого хипстера-переростка: от еврооптимистов и Вакарчука до открытой лесбиянки посла Великобритании Джудит Гоу. Они за Супрун не за ее отношение к прививкам. Она просто для них своя. И в этой системе координат не надо искать геополитику или экономику. Это вопрос ценностей, а не цен на лекарства", - считает Волошин.

Публицист Андрей Манчук напоминает, что поддержавший министра Порошенко также несет ответственность за все преобразования в украинской медицине:

"Суд запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Это было сделано с подачи ляшковцев, которые хотят поднять свой рейтинг за счет массовой народной ненависти к "министру смерти". Однако, попытка замахнуться на организатора провальной медицинской реформы вызвала истерику в среде националистов и грантоедов. Вятрович назвал ее продолжением российской агрессии, а посол Великобритании в Украине Джудит Гоф выразила по этому поводу обеспокоенность - в лучших традициях старого доброго колониализма.

Между тем, январские показатели заболеваемости корью выросли в пять раз по сравнению с прошлым годом, граждане повсеместно жалуются на нехватку вакцин в больницах - однако Минздрав до сих пор не объявил в стране эпидемию. Скорее всего, это не входит в предвыборную стратегию Порошенко, который недавно позвал Супрун на церемонию своего выдвижения, и разделяет ответственность за ее результаты ее антисоциальной политики".

Напомним, 5 февраля стало известно, что в Киеве админсуд Киева отстранил и.о. главы Минздрава Ульяну Супруну от выполнения обязанностей.

Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович усмотрел в отстранении Супрун "российскую агрессию".

Также СМИ узнали, кто взялся "спасать" Супрун.

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Петр Порошенко Минздрав Игорь Мосийчук Ульяна Супрун Вячеслав Чечило Олег Волошин Денис Гороховский
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