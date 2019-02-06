Янукович объяснил, как получил "спортивную травму"

6 февраля 2019, 16:02

Беглый экс-президент сказал, что через месяц-два снова будет на корте.

Виктор Янукович утверждает, что получил травму на теннисном корте
Виктор Янукович поделился, что травмировался на корте / Скриншот видео с youtube.com

Бывший беглый президент Украины Виктор Янукович утверждает, что в Российской Федерации получил "спортивную травму" на теннисном корте во время тренировки.

Тренировался в зале, на корт с улицы попала вода, он очень серьезно поскользнулся и упал, пожаловался экс-президент во время пресс-конференции в Москве.

По словам беглеца, после травмы он однозначно получил надежду, что еще сможет заниматься любимым спортом, и через месяц-два снова будет на корте.

"…Мы пришли рано на корт, там никого еще не было. Ранним утром был проливной дождь, а в зале было открыто окно, и водичка залетела на корт. И прямо во время тренировки я очень серьезно поскользнулся и упал — там были лавочки деревянные", — заявил бывший украинский лидер.

Ранее СМИ писали, что 16 ноября Виктор Янукович попал в реанимацию Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифосовского в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

Позже адвокат беглеца Александр Горшинский сообщил, что его подзащитный получил достаточно тяжелую спортивную травму, не может двигаться и не сможет выступить в режиме видеоконференции на заседании украинского суда по делу о госизмене.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.

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Россия травма Виктор Янукович
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