"Я - Бандера": историк пояснил выгоду от скандала в столичной полиции

Историк полагает, что в полиции занимаются не тем, чем не положено по уставу / facebook.com/MVS

Доктор исторических наук Георгий Касьянов убежден, что политики и руководство Национальной полиции использовали ситуацию с избиением активистов С14 у Подольского райотдела с целью пиара, что позволило сфокусировать внимание на скандале, а не на острых проблемах.

"Скандал с "ложись, Бандера!" явно спровоцирован и раскручен - это абсолютно четкая медийная и политтехнология, превратившая частный случай в некую большую проблему", - сказал он в комментарии Апострофу.

По словам историка, реакция, которая последовала в обществе, свидетельствует о серьезной проблеме в сознании граждан страны.

"Возьмем флешмоб, который запустили полицейские: "Я - Бандера! Слава Украине!". Они знают, кто такой Бандера? Насколько глубоко они знакомы с историей и его биографией? Я очень в этом сомневаюсь. Наверное, начальство дало команду, и они быстро отреагировали", - сказал он.

Читайте такжеКива заплатил залог за копа, кричавшего "Ложись, бандера!"Касьянов подчеркнул, что флешмоб охотно подхватили политики и представители силовых структур, чтобы извлечь выгоду из пиара, отвлекая население от проблем более насущных. Он добавил, что многие из участников челленджа не знают, кто такой Бандера с исторической точки зрения, поэтому даже не осознают, хотели бы ему подражать или нет.

"Получается, что наш порядок охраняют люди, которые приспосабливаются под идеологические веяния. Если бы полицейский крикнул "Ложись, коммуняка", и по этому поводу высказали недовольство власть имущие и "возмущенная общественность" - появился бы хэштег "Я – коммунист"? А если руководство полиции – убежденные "бандеровцы", тогда возникнет вопрос о деполитизации полиции", - подытожил спикер.

Напомним, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Открыто три уголовных дела. Позднее в киевской полиции утверждали, что задержанные участники С14 никак не связаны с акцией по делу Гандзюк.

Затем в Национальной и патрульной полиции запустили флешмоб "Я - Бандера" после инцидента с задержанием активистов С14 возле Подольского райотдела.