ГПУ открыла дело о госизмене против экс-министров обороны страны

Генпрокуратура / 112.ua

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении бывших министров обороны страны в рамках проверки возможного снижения обороноспособности страны из-за их действий.

Об этом сообщил нардеп БПП Иван Винник - глава временной следственной комиссии, которая была создана для расследования фактов хищения в ВСУ в 2004-2017 гг., передает Lb.ua.

"На прошлом заседании велась дискуссия, не содержат ли действия предыдущих министров обороны состав преступления, который квалифицируется статьей 111 "Государственная измена". Так вот, из письма, которое получил комитет по нацбезопасности и обороне от генеральной прокуратуры, нам стало известно, что в настоящее время такое производство по ч. 1 ст. 111 зарегистрировано", - приводит издание слова Винника.

Депутат добавил, что ГПУ запросила у комитета по нацбезопасности архивные материалы за 2012 год.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подозревает экс-министра обороны Украины Дмитрия Саламатина (занимал должность с февраля по декабрь 2012 года) в госизмене в пользу России.

Саламатин подозревается в "участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины" через "вытеснение Украины из мировых рынков оружия" в пользу России.