"Подбиты танки, уничтожен блиндаж": на Луганщине боевики "выгребли" — волонтер

На Донбассе уничтожен блиндаж боевиков, поделился волонтер / Скриншот видео с youtube.com

В Луганской области недалеко от линии соприкосновения бойцы 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины подбили два танка боевиков, которые согласно Минским соглашениям должны были быть отведены в тыл, и уничтожили блиндаж с террористами.

На Луганщине противник нарушил договоренности — прятал танки в 3 км от линии разграничения и "выгреб" от украинских воинов, написал волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

По его данным, наши бойцы обнаружили танки, убедились, что противник нарушил "Минск", пристрелялись и ударили по целям.

"Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав", — отметил активист.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась ООС.

В конце 2018 года генерал-лейтенант ВСУ, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.