В зоне АТО уничтожен блиндаж боевиков — волонтер

Волонтер Оксана Быкова сообщила, что в зоне АТО на Донбассе был уничтожен блиндаж боевиков.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Также, по сведениям активистки, один террорист "куснул пирожок от снайпера".

"Пока вы спали, а хлопцам нефиг было делать… Они вызвали шамана с бубном…Ладно, не буду томить — минус блиндаж", — говорится в сообщении.

Ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко говорил, что за прошлую неделю (23-29 октября) на востоке Украины были уничтожены 12 боевиков, а еще 24 — ранены.