"Гнать сц*ной тряпкой": нардепа от БПП разнесли за намерение отпраздновать 23 февраля

Депутат нарвался на критику из-за 23 февраля / Фото: Facebook/Андрей Антонищак

Народный депутат Украины от БПП Андрей Антонищак заявил, что не откажется от празднования 23 февраля, поскольку в юности служил в рядах советской армии.

"Буду отмечать? Однозначно да! Я служил в ЦГВ с 1987 по 1989 год. Стармех танкового батальона. Получил ранения при нападении на пост, который охранял. В то время на другом посту погиб мой близкий друг. Это часть моей жизни. Нельзя ее выбросить на свалку истории", - написал нардеп в Facebook.

Антонищак убежден, что отмена праздника оскорбит чувства людей, для которых советская армия имела в жизни большое значение.

"Я прошел Майдан, войну. Ненавижу РФ. Так называемые вооруженные силы РФ не признаю! Однако не оскорбляйте и поймите тех людей чья судьба связана с советской армией. Не праздновать, а отметить", - подытожил политик.

/ Фото: Facebook/Андрей Антонищак

В комментариях интернет-публика преимущественно негативно отреагировала на инициативу нардепа.

"И что? А нах*р ты там был, чтобы через пять лет праздновать 23 февраля? Вот красота - и ты, оказывается, самая натуральная вата", "Так отмечай и не п*зди", "23 февраля – это фигня и нечего транд*ть", "Едь в ДНР, там сегодня празднуют", "Не лезь бухой в фейсбук", "Не зря говорят: не бойся московских вшей, а бойся украинских гнид", " Пипец, таким вонючим совком понесло от автора. Ничего удивительного, что живем в глубокой жопе, благодаря таким депутатам. Гнать нафиг сц*ной тряпкой, чтобы не воняли в парламенте. Пока совок не сдохнет, ничего в этой стране хорошего не будет", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, украинский чемпион по боксу Александр Усик в соцсети написал пост с поздравлением мужчинам с праздником 23 февраля, вызвал негодование пользователей.