Минобороны заявило об обострении ситуации на Донбассе

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На Донбассе в воскресенье, 24 февраля, зафиксировано обострение обстановки.

Об этом заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк в эфире телеканала 112 Украина.

"С начала суток по состоянию на 12.00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано обострение обстановки по сравнению с прошлыми сутками", - сказал Гуцуляк.

Он отметил, что с начала суток по позициям ВСУ выпустили около 140 мин 120-го и почти 100 мин 82-го калибров. Кроме того, по его словам, погиб один украинский военный.

Ранее Дмитрий Гуцуляк заявил, что с февраля этого года российские военные применяют на Донбассе неизвестное лазерное оружие.

"С начала февраля противником начато использование пока что неустановленного образца оптических лазерных устройств, которые способны поражать органы зрения человека", - сказал он.