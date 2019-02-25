Польша напомнила Украине о Волынской резне

Польша / zaxid.net

Президент Польши Анджей Дуда написал открытое письмо участникам памятного мероприятия во Львовской области по случаю годовщины трагических событий на Волыни, известных как Волынская резня.

Об этом сообщает PolskieRadio24.

"Геноцид, который здесь совершили солдаты дивизии СС Галичина и Украинской повстанческой армии, был одним из крупнейших в многолетнем ряду преступлений, который мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине", - зачитал письмо Дуды президентский министр Адам Квятковский.

По словам президента Польши, единственной "виной" жертв были "польский язык и идентичность, верность традиции и любовь к родине".

"Их убили, потому что они были поляками", - отмечается в послании.

Волынская резня - массовое уничтожение Украинской повстанческой армией-ОУН(б) этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, включая украинцев, на территории Волыни, до сентября 1939 года находившейся под управлением Польши, начатое в марте 1943 года и достигшее пика в июле того же года.

В июле 2016 года Сейм Польши принял постановление, признавшее преступления ОУН и УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах геноцидом.

Ранее замглавы МИД Польши и кандидат на пост посла Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий заявил, что Украина пытается построить идентичность на "упрощенных и часто фальшивых образах прошлого", так как сегодня в сознании украинского общества "отсутствуют однозначные объединяющие элементы".

"Украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы. В этой ситуации понятно, почему на этой неделе в Киеве и Львове демонстративно приветствовали Дональда Туска. Его речь во Львовском университете предлагает украинской стороне примирение, основанное на волшебной реальности и фальшивой симметрии взаимных обид", - сказал Цихоцкий.