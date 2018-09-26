Дуда резко напомнил ООН об ядерном разоружении Украины

Дуда считает, что мировые лидеры обманули Украину / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда обвинил членов Совета безопасности ООН в нарушении Будапештского меморандума, согласно которому Россия, США и Великобритания гарантировали Украине территориальную целостность после присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Для того чтобы международное сообщество уважали, очень важно соблюдать обязательства и обязанности, которые мы взяли на себя. С грустью хотел бы обратить внимание на события в сфере безопасности в нашем регионе - Центральной и Восточной Европе. Только в последние несколько лет мы стали свидетелями явного нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение", - сказал лидер Польшина заседании Совбеза ООН, сообщает Интерфакс.

Напомним, Будапештский меморандум - декларация о намерениях, подписанная Россией, Соединенными Штатами, Великобританией и Украиной в 1994 году, согласно которой страны обещали Украине защиту суверенитета и территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия.

Как ранее сообщалось, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что за время независимости Украины наибольшими ошибками стал отказ страны от ядерного оружия, потеря исторического шанса после Оранжевой революции и узурпация власти Виктором Януковичем.