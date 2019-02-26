Судьба газовых контрактов между Украиной и РФ зависит от президентских выборов – Forbes

26 февраля 2019, 11:30

Российская сторона хочет подождать до мая или июня в надежде, что после президентских выборов в Украине к власти придут более дружественные политические силы.

Газопровод
Газопровод / http://oilreview.kiev.ua

31 декабря 2019 года истекают действующие долгосрочные российско-украинские газовые контракты и эта дата также является крайним сроком для "Газпрома", чтобы завершить строительство Северного потока-2 и Турецкого потока.

Правда, Москва может установить еще один дедлайн, чтобы максимально усилить давление на Киев у которого на выбор два варианта. Либо потерять доходы от транзита или же принять условия РФ, что украинская ГТС будет использоваться для транзита, имея статус резервной трубы. Об этом идет речь в материале Forbes, перевод которого публикует Главред.

Украинская сторона стремится, чтобы новые переговоры с Газпромом по этому вопросу состоялись в марте. Российская сторона хочет подождать до мая или июня в надежде, что после президентских выборов в Украине к власти придут более дружественные политические силы.

В январе Россия и Украина уже провели в Брюсселе переговоры на уровне министров о транзите российского природного газа в Европу через Украину. Европейская комиссия тогда была назначена в качестве нейтрального посредника, беспристрастно стремящегося применить законодательство ЕС к транзиту российского газа через Украину в ЕС в интересах рыночной конкуренции и обеспечения безопасности Европы.

Читайте такжеПутин строит новые газопроводы - OilPriceПрезидент России Владимир Путин 17 января допустил возможность продления транзита российского газа территорией Украины, даже после запуска альтернативных газопроводов.

Москва, похоже, таким образом, пытается перестраховаться, если проекты Северный поток-2 и Турецкий поток не будут вовремя реализованы, учитывая риск американских санкций и неоднозначную позицию Еврокомиссии.

Впрочем, Киев может решить вопрос с российским газом по-другому, сократив его потребление. По крайней мере, такой позиции придерживается действующий президент Украины Петр Порошенко, приведя в пример объемы потребления газа по итогам 2018 года, которые сократились с 14 до 10,5 млрд кубометров.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман пошел еще дальше и накануне заявил, что Украина сможет вообще отказаться от импортируемого газа в ближайшие 5 лет.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич ранее высказал мнение, что Газпром намеренно затягивает переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины, опасаясь, что после выборов к власти в стране придет другой руководитель.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Газпром газ выборы переговоры Турецкий поток контракты Северный поток-2 иносми
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:00
В Украине промпроизводство за месяц обвалилось на 13,8%
11:59
Бывшего главу Гештаба Заману взяли под стражу - прокуратура Видео
11:45
Выборы в Украине: Порошенко принял решение по российским наблюдателям Видео
11:33
Прачечная- х*ячечная: Шнуров вошел в совет по культуре российского парламента
11:32
"Брат" возвращается: звезда "Ленинграда" снимет третью часть фильма
11:30
Судьба газовых контрактов между Украиной и РФ зависит от президентских выборов – Forbes
11:15
Перевод часов в Украине 2019: что важно помнить Видео
11:01
Климкин рассказал, в каком случае возможен мир между Украиной и Россией Видео
10:55
Тимошенко объявила начало процедуры импичмента Порошенко Видео
10:35
"Гори, гори земля неприятеля": В России хор в соборе спел о ядерной войне с США - опубликовано видео
10:09
Как осушить украинское болотце мнение
09:54
"Контрабас из РФ и завышение цен": журналисты рассказали, как окружение Порошенко крадет на оборонке Видео
09:44
Девушка дня Instagram: любительница фото топлес Джулия Роуз Фото
09:29
Доллар преодолел психологическую отметку Видео
09:06
Эксперт спрогнозировал, когда ждать нового обострения в Черном море и на Азове Видео
08:55
И снова зима без границ: синоптики рассказали, когда закончится непогода в Украине Видео
08:32
"Каких блт реформ не хватает": в Червонограде кортеж Порошенко "пошел нашим путем" Видео
08:26
Maruv-гейт: что произошло и кто виноват мнение
07:56
Организаторы Евровидения отреагировали на скандал с Maruv в Украине Видео
07:40
"Читайте историю евродемократий": политолог прокомментировал ситуацию с нацотбором на Евровидение
07:21
Суд арестовал бывшего главу Генерального штаба времен Януковича Видео
07:13
Именины Светланы: что подарить на День Светланы 2019 и как поздравить Свет Фото
06:57
Распад РФ неизбежен: к чему должна быть готова Украина мнение
06:34
Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака самые нежные и заботливые
06:05
Убойный март 2019: половину месяца украинцев ждут магнитные бури и колебания Видео
05:31
"Ужасно аппетитна": экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть полуголым фото
05:04
Мэра Херсона на сессии горсовета облили водой Видео
04:26
В центре Москвы избили и ограбили сотрудника ФСБ
04:01
Американский эсминец с полусотней крылатых ракет прибыл в Одессу
03:20
Больше не блондинка: Шарлиз Терон кардинально сменила имидж Фото
02:12
СБУ возбудила дело против российских военных из-за инцидента в Керченском проливе
01:38
Помпео высмеял заявление Путина и назвал его угрозы пустыми словами
01:14
"Украинцы должны взять власть за ж*пу": Ницой разразилась тирадой из-за скандала нацотбора на Евровидение Видео
00:43
Новый имидж: эпатажная Кончита Вурст обрила голову
00:19
В НОТУ пояснили принцип выбора нового участника от Украины на Евровидение Видео
25 февраля, понедельник
23:56
Экс-глава Генштаба Замана обвинил Турчинова в сдаче Крыма Видео
23:31
Подозревают суицид: в Испании найден мертвым известный российский политтехнолог Видео
23:08
В США пригрозили изоляцией поддерживающим Мадуро государствам
22:42
Скандал с Maruv и Евровидением: Кириленко заявил о вмешательстве российских пропагандистов Видео
22:15
Ученые рассказали, что случается с психикой людей от регулярного секса
21:49
"Из-за выборов": в Запорожье прокурор обвинил Луценко в незаконном увольнении
21:47
Курение лечит: Мужчина с ножом в спине прошелся по больнице ради сигареты - опубликовано видео
21:13
Тот еще ходок: В США на Трампа подали в суд за сексуальные домогательства
20:55
Зеленский одержал победу в Верховном суде Видео
20:29
Из Газпрома уволили проигравших Нафтогазу суд сотрудников
20:26
"Надо послать хор Ганапольского, Джамалы, Притулы и Скрипина": в соцсетях комментируют отказ Maruv от Евровидения
19:48
"Я не бита на политической арене": Maruv пояснила отказ от Евровидения-2019 Видео
19:26
"У*бать по тем, кто с медициной": Шнуров написал разгромный стих о России
19:22
Чем Maruv хуже Порошенко? мнение
19:07
Хоп, юморок: Порошенко травил анекдоты и пританцовывал перед студентами - опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться