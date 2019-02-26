Судьба газовых контрактов между Украиной и РФ зависит от президентских выборов – Forbes

Газопровод / http://oilreview.kiev.ua

31 декабря 2019 года истекают действующие долгосрочные российско-украинские газовые контракты и эта дата также является крайним сроком для "Газпрома", чтобы завершить строительство Северного потока-2 и Турецкого потока.

Правда, Москва может установить еще один дедлайн, чтобы максимально усилить давление на Киев у которого на выбор два варианта. Либо потерять доходы от транзита или же принять условия РФ, что украинская ГТС будет использоваться для транзита, имея статус резервной трубы. Об этом идет речь в материале Forbes, перевод которого публикует Главред.

Украинская сторона стремится, чтобы новые переговоры с Газпромом по этому вопросу состоялись в марте. Российская сторона хочет подождать до мая или июня в надежде, что после президентских выборов в Украине к власти придут более дружественные политические силы.

В январе Россия и Украина уже провели в Брюсселе переговоры на уровне министров о транзите российского природного газа в Европу через Украину. Европейская комиссия тогда была назначена в качестве нейтрального посредника, беспристрастно стремящегося применить законодательство ЕС к транзиту российского газа через Украину в ЕС в интересах рыночной конкуренции и обеспечения безопасности Европы.

Читайте такжеПутин строит новые газопроводы - OilPriceПрезидент России Владимир Путин 17 января допустил возможность продления транзита российского газа территорией Украины, даже после запуска альтернативных газопроводов.

Москва, похоже, таким образом, пытается перестраховаться, если проекты Северный поток-2 и Турецкий поток не будут вовремя реализованы, учитывая риск американских санкций и неоднозначную позицию Еврокомиссии.

Впрочем, Киев может решить вопрос с российским газом по-другому, сократив его потребление. По крайней мере, такой позиции придерживается действующий президент Украины Петр Порошенко, приведя в пример объемы потребления газа по итогам 2018 года, которые сократились с 14 до 10,5 млрд кубометров.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман пошел еще дальше и накануне заявил, что Украина сможет вообще отказаться от импортируемого газа в ближайшие 5 лет.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич ранее высказал мнение, что Газпром намеренно затягивает переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины, опасаясь, что после выборов к власти в стране придет другой руководитель.