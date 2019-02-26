Рада одобрила допуск иностранных войск на территорию Украины

В Украине планируют многонациональные военные учения / sobkor.net

В Украину разрешен допуск подразделений вооруженных сил других государств для участия в многонациональных учениях.

Такое решение приняли 263 депутата Верховной Рады Украины, одобрив во вторник, 26 февраля, соответствующий законопроект (№10067).

Тем самым депутаты одобрили решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Репид Трайдент-2019", украинско-американских учениях "Си Бриз-2019" , украинско-румынских учениях "Риверайна-2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка-2019" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер-2019".

В пояснительной записке говорится, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2019 году, в сумме 40 220,1 тыс. грн планируется осуществить в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2019 год по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины и подготовка войск" (КПКР 2101020) по направлению "подготовка войск, проведение международных учений (операций)".

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эсминец ВМС США Дональд Кук подошел к Одессе.