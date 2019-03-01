В Украину не пустили почти полторы тысячи россиян

Пограничники / Reuters

Украинские пограничники отказали в пропуске в Украину с начала 2019 года около 1,5 тысячам граждан Российской Федерации. Об этом заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячи граждан Российской Федерации", - цитирует пресс-служба ведомства Слободяна.

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной службы России безосновательно перестали пропускать в страну граждан Украины.

Напомним, Лукашенко поставил перед белорусскими силовиками задачу усилить погранконтроль на границе с Украиной.