В Украину не пустили почти полторы тысячи россиян

1 марта 2019, 01:59

Госпогранслужба обнародовала цифры с начала 2019 года.

Пограничники
Пограничники / Reuters

Украинские пограничники отказали в пропуске в Украину с начала 2019 года около 1,5 тысячам граждан Российской Федерации. Об этом заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"С начала года мы отказали в пересечении границы почти полторы тысячи граждан Российской Федерации", - цитирует пресс-служба ведомства Слободяна.

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной службы России безосновательно перестали пропускать в страну граждан Украины.

Напомним, Лукашенко поставил перед белорусскими силовиками задачу усилить погранконтроль на границе с Украиной.

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Россия пограничники Госпогранслужба Слободян
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