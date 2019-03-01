"Украине пора перестать вопить по поводу пустяков": эксперт пояснил, что делать с Азовским морем и РФ

Почему Украине пора перестать вопить по поводу Керченского пролива / NATO Maritime Command

Появление иностранных наблюдателей в Керченском проливе – все это из области нашего украинского фантазирования.

Такое мнение озвучил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата на Главреде.

"Какие наблюдатели? Куда? Для того, чтобы ввести наблюдателей в Керченский пролив, нужно получить разрешение России. Разве Россия даст разрешение, если будет понимать, что ей это невыгодно?" – пояснил эксперт.

Он напомнил, что закон, который регулирует отношения Украины и России в Азовском море, от 2003 года, требует следующее: если в море входят военные корабли третьих стран, это должно быть согласовано и с Украиной, и с Россией.

Читайте также"Морские "джавелины" и не только": в ВМС рассказали, чем ответят России на море"Поэтому военные корабли туда никто не введет, Россия не даст на это согласия. Присутствия иностранных наблюдателей на украинских военных кораблях, по всей видимости, тоже не будет, потому что зачем НАТО дополнительные проблемы, когда сам Альянс не может разобраться, что будет с будущим НАТО. Поэтому все, что Украина может сделать – это перестать вопить по поводу пустяков, а развернуть полноценную программу строительства москитного флота", – уверен Романенко.

По его словам, если бы власти перекрыли контрабанду (или легализировали контрабанду), а это 12,5 миллиардов долларов в год, то Украина бы только налогов получила около 2,5-3 миллиардов, что позволило бы в два раза увеличить бюджет армии или тратить деньги на перевооружение. А это – экономика, ВПК, научные исследования и масса других вещей.

"Тогда мы могли бы строить не такие катера, как сегодня у нас делают – для рек, для Сырдарьи, что в Узбекистане, ведь такие катера на волне больше трех баллов тонут, их заливает, а для моря. Потому все это – полумеры, которые не меняют ничего принципиально. Все действия, которые мы видим в сфере ВПК и перевооружения армии, напоминает "я его слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила". Пытаются производить кто что может, при этом раздать какие-то подряды своим фирмам – вот туда огромные деньги и закачиваются. Может порошенковская Ленинская кузня строить катера? Вот они туда и закачивают деньги. Может кто-то производить плохие минометы ("Молот")? Вот их и делают. Нет целостного подхода", – рассказал Романенко.

В качестве примера он привел завод по производству боеприпасов, который сейчас хотят построить в Шостке.

"Да посмотрите вы на карту! Какая Шостка?! Она находится прямо возле границы! Если мы понимаем, что у нас может быть конфликт с Россией, то зачем очередной патронный завод строим у границы с Россией? Один патронный завод у нас уже был, в Луганске… Ну, построили бы новый завод где-то на Западной Украине. Абсолютно нежелание хотя бы попытаться спрогнозировать последствия своих шагов приводит к тому, что люди разочаровываются и не хотят поддерживать власть. В итоге, государство просто проседает", – констатировал эксперт.

Как сообщалось, Украина и США проведут военные учения в Черном море. В Одессе началась конференция по планированию учений Sea Breeze-2019. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал такую идею опасной.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил о регулярном посещении украинских портов кораблями НАТО, подчеркнув, что в 2019 году в Украине их будут видеть каждый месяц.

Напомним, командующий ВМС Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля.

Разведка США предупредила, что напряжение между Украиной и Россией в Азовском и Черном морях будет усиливаться и дальше, "потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море".

В свою очередь глава разведки раскрыл планы Кремля по Украине в 2019 году. Егор Божок назвал три сценария Москвы.

Читайте такжеЧто не так с новым мирным планом по ДонбассуА вот российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что широкомасштабная агрессия России против Украины сегодня невозможна, поскольку повлечет слишком большие издержки для путинской вертикали власти.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заговорил о мире с Россией. "Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда", – заявил он.

Как сообщалось, эксперт объяснил, почему Путин больше не будет "шалить" в Азовском море. Президенту РФ придется сцепить зубы и допускать прохождение украинских кораблей через Керченский пролив, утверждает политолог.

Напомним, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 24 украинских моряка (трое из них были ранены), украинцев арестовали.