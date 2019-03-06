"Противостояние антициклона и циклона": синоптик предупредила о погодных неприятностях и похолодании

Какой будет погода в Украине на 8 марта / 1zoom.ru

Погода в Украине 7 марта будет солнечной, но очень ветреной, предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Антициклон приведет сухую погоду во всех областях. Противостояние этого антициклона и циклона над Северным морем вызовет сильный штормовой ветер, с порывами до 15-22 м/с, на западе и севере Украины", – написала она у себя в Facebook.

При этом в Украине придет недолгое потепление – в среднем, до +7-12 градусов, а на западе – даже до +15 градусов. Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, а также на Полтавщине, Запорожье и в районах Днепра – порядка +3-7 градусов.

Читайте такжеНежные поздравления и красивые открытки с 8 Марта: что пожелать дорогим женщинамПогода в Украине 8 марта будет еще теплее – до +12-15 градусов. Однако синоптическую радость украинцам подпортит дождь.

Погода в Украине 9 марта будет теплой и ясной.

Очередное похолодание в Украине ожидается с 10 марта: температура воздуха опустится на несколько градусов, прогнозируется дождь.

Погода в Киеве 7 марта будет теплой и солнечной, но ветреной. Термометры покажут до +9 градусов.

Ранее астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

Как сообщалось, в марте в Украине будут наблюдаться температурные качели, заявил народный синоптик Владимир Деркач. Весна ожидается достаточно затяжной.

Как сообщалось, синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.