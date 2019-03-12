В МИД Украины сообщили, когда утрачивает силу Договор о дружбе с РФ

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Договор о дружбе между Украиной и РФ утрачивает силу с 1 апреля 2019 года. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook.

"11 марта 2019 года МИД Российской Федерации подтвердил получение ноты МИД Украины о непродлении действия Большого договора, которая была направлена ​​Москве еще 21 сентября 2018 года. Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД РФ - подтверждение того, что Большой договор утрачивает свою силу с 1 апреля 2019 года. По канонам международного права Россия не могла сделать иначе", - отметила Зеркаль.

Она добавила, что эмоциональная "газовая атака" МИД РФ в виде манипуляций и пропаганды, обнародованных по этому поводу, только подтверждают, насколько РФ не готова вести себя цивилизованно и добросовестно.

В частности, Зеркаль акцентировала, что большинство "обвинений" со стороны РФ о якобы нарушении Украиной Договора о дружбе неоднократно обсуждались во всех возможных форматах.

"Чем детальнее мы их проговаривали, тем четче становился ответ, что претензии РФ безосновательные и имеют целью скрыть собственные варварские нарушения международного права", - отметила заместитель министра.

Зеркаль также акцентировала на том, что Украина в своих нотах относительно Большого договора постоянно предлагает решить все споры в судебных органах, в частности Международном суде ООН.

"Россия постоянно этого избегает. И теперь позиция РФ уже совсем незавуалирована. Никаких судов, только политические консультации. Инструменты российской политики и дипломатии остаются неизменными - "договорняки" вместо договоров. Надеюсь, что 1 апреля станет точкой невозврата и отношения, основанные на "договорняках", никогда не вернутся в украинскую политическую жизнь", - резюмировала заместитель министра.

Ранее российская сторона перечислила все нарушения, которые, по ее мнению, допустила Украина, разрывая Большой договор.