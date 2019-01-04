В Украине опубликован закон о разрыве Договора о дружбе с Россией

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
В пятницу, 4 января, в еженедельном сборнике нормативно-правовых актов парламентского издательства "Ведомости Верховной Рады Украины" опубликован Закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№ 0206).
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, говорится в сообщении на сайте парламента.
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"В № 1 напечатан закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".
Прекращение действия договора обусловлено вооруженной агрессией России против Украины, что составляет существенное нарушение этого договора.
Отметим, что 10 декабря президент Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон.