Порошенко рассказал, когда подпишет закон о непродлении Договора о дружбе с РФ

Порошенко пообещал подписать закон "по возможности". Возможность, по его словам, наступит 10 декабря

Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать принятый недавно Верховной Радой закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией уже в понедельник, 10 декабря.

"Конечно, есть определенный символизм в прекращении, наконец, действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную Раду, он позавчера был проголосован и в понедельник мною будет подписан. Это историческое событие. Ровно как и выход из СНГ", - сказал Порошенко, цитирует пресс-служба президента.

Читайте такжеБлогер объяснил, почему власть Украины решила разорвать "дружбу" с Россией в 2018-мВ четверг, 6 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

За законопроект №0206, который был внесен в парламент в статусе неотложного президентом страны Петром Порошенко, проголосовали 277 депутатов при необходимых 226. В принятом парламентариями документе говорится, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет прекращено 1 апреля 2019 года.