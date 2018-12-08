Порошенко рассказал, когда подпишет закон о непродлении Договора о дружбе с РФ

8 декабря 2018, 17:36

Президент назвал закон "историческим событием".

Порошенко Рада
Порошенко пообещал подписать закон "по возможности". Возможность, по его словам, наступит 10 декабря

Президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать принятый недавно Верховной Радой закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией уже в понедельник, 10 декабря.

"Конечно, есть определенный символизм в прекращении, наконец, действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную Раду, он позавчера был проголосован и в понедельник мною будет подписан. Это историческое событие. Ровно как и выход из СНГ", - сказал Порошенко, цитирует пресс-служба президента.

Читайте такжеБлогер объяснил, почему власть Украины решила разорвать "дружбу" с Россией в 2018-мВ четверг, 6 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

За законопроект №0206, который был внесен в парламент в статусе неотложного президентом страны Петром Порошенко, проголосовали 277 депутатов при необходимых 226. В принятом парламентариями документе говорится, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет прекращено 1 апреля 2019 года.

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