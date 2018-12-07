Эксперт спрогнозировал ответ Путина на разрыв Украиной "дружбы" с РФ

УНИАН

Москва однозначно воспримет разрыв Украиной Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией как провокацию.

Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью "Апострофу".

"Понятно, что Россия отреагирует на расторжение Договора о дружбе. Она это однозначно воспримет как провокацию. Но я не думаю, что целью Украины является создание провокации", - предположил Мельник.

Эксперт выразил недоумение тем, что разрыв договора инициирован именно сейчас.

"Война продолжается почти пять лет во время действия Договора о дружбе - это парадокс, абсурд. Почему раньше не инициировали расторжение? Поражает также аргументация. Раньше говорили, что денонсировать опасно и невыгодно для Украины. А сейчас противоположное решение уже выгодно для Украины. Откровенно говоря, меня запутали абсолютно", - сказал он.

Мельник выразил надежду, что украинские власти продумали принятое решение и оценили его риски.

"Надеюсь, у нас есть четкий план, как жить дальше без этого договора (...) Возьмем еще договор 2003 года о Азовском море: здесь есть как минимум исключительно юридические аспекты, специфические аспекты морского права, вопросы безопасности и экономические. То же касается и разрыва дипломатических отношений. Возьмем полностью практический, актуальный пример: 24 украинских моряка незаконно арестованы и уже прошли первый суд. Кто будет представлять их интересы, если на территории России не будет украинского консула?" - задается вопросом эксперт.

В четверг, 6 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

За законопроект №0206, который был внесен в парламент в статусе неотложного президентом страны Петром Порошенко, проголосовали 277 депутатов при необходимых 226. В принятом парламентариями документе говорится, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве будет прекращено 1 апреля 2019 года.