МОЗ Украины устроит масштабные клинические испытания: что и на ком будут тестировать

МОЗ Украины собрался устроить масштабные клинические испытания / politica-ua.com

7 марта Минздрав Украины объявил о проведении масштабных клинических добровольных испытаний лекарственных средств.

На сайте министерства уже опубликован перечень тестируемых лекарств с указанием их лекарственной формы и дозировки, а также страны-производителя. В список попали препараты от рака, шизофрении, рассеянного склероза, гинекологических и офтальмологических заболеваний астмы и др.

Главред публикует полный список с сайта МОЗ:

Ранее был назначен главный по лекарствам и наркотикам в Украине. Роман Исаенко назначен на должность сроком на пять лет.

В начале февраля больницы по всей Украине остались без жизненно необходимых лекарств из-за отстранения Ульяны Супрун от должности и.о. главы Минздрава страны.

Как сообщалось, украинцам разрешили возвращать аптекам некачественные лекарства. Для покупателя главное – сохранить чек.