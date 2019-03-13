"Что взяток не брали – выяснили путем опроса в коридоре?": НАБУ ткнули носом в их промахи в деле по оборонке

НАБУ ткнули носом в их промахи в деле по оборонке / radiosvoboda.org

НАБУ обязано было расследовать хищения в Укроборонпроме еще в 2017 году, заявил украинский журналист Юрий Бирюков, комментируя ответ ведомства о манипуляцих представителей СМИ.

"Это просто какой-то позор. НАБУ попрекает журналистов "Наші гроші" в "манипуляции"! Эй, парни, вы там от реальности оторвались?! Во-первых, в октябре 2017-го Бигус впервые сделал сюжет "Бронедрузі" про аферы "Оптимумспецдеталь", и у вас на тот момент записи разговоров своих сотрудников с Рогозой уже были, и вы ничего не сделали для расследования этой ситуации и не дали ей оценку! Через полтора года Бигусу передали еще и переписку сотрудников НАБУ и Рогозы, которая у вас была уже раньше!" – написал он в Facebook.

Читайте такжеХищения в оборонке: СМИ узнали, как Гладковские заработали на поставке приборов из РоссииПри этом Бутусов акцентировал внимание, что в деле есть записи, которые говорят о возможной причастности к коррупционному преступлению группы сотрудников НАБУ.

"…за два года с момента получения записей НАБУ этим записям никакой процессуальной оценки не дало… Это реально похоже на попытку сокрытия информации! Это вы – правоохранительный орган, были обязаны затребовать все эти данные по делу и расследовать, а не Бигус", – отметил журналист.

Он удивлен тем фактом, что НАБУ потребовался всего один день после обнародования журналистского расследования на проведение служебного расследования: "…и сразу же НАБУ говорит: взяток никто не брал, Бигус манипулирует! А это, простите, как вы так быстро установили, что Бигус манипулирует и взяток никто не брал? Путем опроса в коридоре? Что вам мешало раньше так быстро провести расследование, и результаты сообщить хотя бы Общественному совету? Почему вы это скрыли от общественного совета, аудиторов? Это же ЧП, в котором замешаны руководящие сотрудники. Это вы сами манипулируете информацией".

Подозрительным, по его мнению, выглядит и тот факт, что "обыски начинаются только спустя две недели после выхода программы Бигуса, когда все фигуранты уже давно предупреждены, и найти уже ничего невозможно". Напомним, НАБУ начало "трусить" обысками фигурантов коррупционного скандала в оборонке 7 марта. Информацию об обысках озвучил лично директор ведомства Артем Сытник. Расследование журналистов вышло 25 февраля.

Бутусов убежден, что руководителей, которые не провели расследования необходимо отстранить от работы.

Как сообщалось, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко – близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Далее Гладковский-младший записал видеоответ журналистам, в котором пообещал раскрыть источники "слива" их расследования.

Позднее в Укроборонпроме категорически опровергли информацию о махинациях с приборами для самолетов.