В Украине пригрозили взять Россию "в рабство" из-за земель Юрия Долгорукого

Князь Юрий Долгорукий

Киев должен взыскать с Москвы взыскать ренту за использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким в течение 300-летнего периода.

Такое мнение высказал экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne.

"Взыскать с России средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли... Посчитать за 300 лет", - сказал Пискун.

В случае, если эта рента не будет уплачена, Россию необходимо взять "в рабство", считает Пискун.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что с Украины необходимо взыскать компенсацию за тот "страшный период", который Крым провел в ее составе, заявил.

"Украина фактически обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя - фактически аннексия", - сказал Володин.